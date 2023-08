Hund findet nicht mehr ins Haus zurück - was er dann macht, bringt Millionen zum Lachen!

USA - "Hey Leute, ich will Euch zeigen, wie dumm mein Hund ist." Mit diesen Worten eröffnete eine junge US-Amerikanerin namens Wendy ein Video, welches sie kürzlich auf TikTok veröffentlichte.

Panisch drehte sich Bear im Kreis. Dann begann er zu schreien. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/bigwendyyy (2)

Darauf zu sehen: Ihr Hund Bear, wie er im Garten steht und sich hilflos nach allen Seiten umdreht.



"Jeden Morgen vergisst er, wo die Tür ist und dann schreit er, weil er denkt, dass er eine Waise ist", erklärt Wendy in dem kurzen Clip und ruft schließlich nach dem Tier.

Doch statt schwanzwedelnd auf seine Besitzerin zuzulaufen und sich endlich in Sicherheit zu wiegen, wird Bear immer panischer.

Zuerst schaut er in alle Richtungen, dann beginnt er umher zu rennen. Als all das nichts nützt und er sein geliebtes Frauchen einfach nicht finden kann, passiert etwas, was derzeit mehr als 55 Millionen Nutzer auf der Social-Media-Plattform zum Lachen bringt: Der kleine Frechdachs beginnt lauthals zu schreien.

Ja, ihr habt richtig gelesen – schreien. Sein Hilferuf klingt nicht etwa wie das Jaulen eines verzweifelten Hundes, sondern wie das Weinen eines kleinen Babys. Hört es Euch am besten selbst an: