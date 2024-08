Hund flieht vor Krieg, wird gebissen und landet im Tierheim: Doch dann wendet sich sein Schicksal

"Schlabberbacke" Varia hat dem Tierheim Köln-Dellbrück kürzlich den Rücken gekehrt und ein neues Zuhause gefunden. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Die Rede ist von Hündin Varia, die in ihrem Leben schon einiges durchgestanden hat.

Wie die Tierretter auf ihrem Instagram-Kanal berichteten, war die Vierbeinerin gemeinsam mit ihrer Familie Anfang dieses Jahres vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. In Deutschland landete Varia dann allerdings bei einer neuen Familie, weil ihre Besitzer die Fellnase leider nicht mehr halten konnten.

Im neuen Zuhause wohnten bereits mehrere Hunde und anfangs klappte das Zusammenleben zwischen den Tieren auch recht gut, schilderten die Mitarbeiter.

Nachdem die Cane Corso-Hündin in ihrer neuen Bleibe jedoch mehrfach gebissen wurde, landete sie schließlich bei den Kölner Tierrettern, die fortan nach einem neuen Zuhause für die verschmuste "Schlabberbacke" gesucht hatten - mit Erfolg, wie ihre Pfleger nun verkündeten!

So gab das Kölner Tierasyl am Dienstag auf seinem Instagram-Kanal bekannt, dass Varia der Einrichtung jüngst tatsächlich den Rücken kehren konnte und neue Besitzer in Bochum gefunden hat, mit denen sie in eine unbeschwerte Zukunft starten kann.