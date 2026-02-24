Hund hasst neuen Freund seines Frauchens: Was der junge Mann dann macht, ändert alles

Indiana (USA) - Hündin Leela liebt nichts auf der Welt so sehr wie ihr Frauchen Tasia Perdue (21). Kein Wunder also, dass sie äußerst skeptisch reagierte, als die junge Frau ihr neulich einen neuen Partner vorstellte.

Hündin Leela war zunächst skeptisch, als sie den neuen Freund ihres Frauchens kennenlernte. © TikTok/Screenshot/tasiaperdue2.0

Wie die 21-Jährige in einem Video auf TikTok berichtete, knurrte die Vierbeinerin lediglich, als sie den Mann namens Xavier Hammond vor sich entdeckte.

"Sie hasste ihn", erklärte Perdue. Auch gegenüber Newsweek verdeutlichte sie noch einmal, wie wenig die Fellnase mit Hammond anfangen konnte: "Sie hat ihn angebellt." Kein sonderlich typisches Verhalten für Leela.

Doch keine Sorge - ein Trennungsgrund musste das für die frisch verliebten Turteltäubchen nicht darstellen. Der junge Mann hatte nämlich eine Idee, wie er das Herz der Hündin für sich gewinnen konnte – und das funktionierte wie am Schnürchen!

Während er bei Perdue zu Besuch war, steckte er dem Tier still und heimlich einen Käse-Chip zu. Und siehe da: Sofort gewann er das Hundeherz für sich.

"Leelas Sprache der Liebe ist Essen. Ihm war also klar, dass, wenn er ihr etwas geben würde – egal was –, würde das ihre Meinung über ihn ändern. Und wer hätte das gedacht: Es hat funktioniert."

Kaum hatte Hammond der Hündin den Snack der Marke "Cheez-It" überreicht, begann ihr Schwanz wie verrückt hin und her zu wackeln.