Hund hat Angst vor Menschen: Was diese Frau dann erreicht, begeistert das Netz

Roxy war sehr verängstigt, als sie ins Tierheim kam. Mitarbeiterin Rachel kümmerte sich um die eingeschüchterte Hündin. © Instagram/rachels.dogs

Wie Newsweek berichtete, wurde die einjährige Hündin Ende November bei der gemeinnützigen Organisation "Four Legs Good" in New York abgegeben.

Roxy machte einen sichtlich eingeschüchterten Eindruck. Woher ihre Angst rührte und was sie alles durchmachen musste, kann nur vermutet werden.

Rachel Oldenburger, eine freiwillige Helferin im Tierheim, wagte sich schließlich an Roxy heran, um ihr zu zeigen, dass nicht alle Menschen schlecht sind. Bis der Terrier-Mix jedoch Vertrauen zu Rachel fassen konnte, sollten Wochen vergehen.

Am Anfang stand Roxy noch versteinert und zitternd da. So konnte der Hund Rachel nicht einmal anschauen. Erst nach einigen Tagen begann der Vierbeiner, Leckerlis und Streicheleinheiten anzunehmen.

Am 19. Tag konnten sich auch andere Mitarbeiter des Tierheims Roxy langsam nähern. "Das war ein großer Moment", schrieb Rachel zu einem Video, das auf Instagram viral ging.