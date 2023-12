Hund hatte schweren Start ins Leben: Findet er noch sein Glück?

Galway (Irland) - Gerade mal sechs Monate war er alt, als ihn seine Besitzer im irischen Galway auf die Straße warfen. Bullterrier-Mischling Dougie war damals schon so krank, dass ihn seine Retter zunächst für bedeutend älter hielten.

Bullterrier-Mischling Dougie sah viel älter aus, als er ins Tierheim kam. Er war eigentlich erst sechs Monate alt. © Facebook/Screenshot/MADRA - Mutts Anonymous Dog Rescue and Adoption

"Dougie hatte einen so traurigen Start ins Leben. Er kam in einem schrecklichen Zustand zu uns, mit offenen Wunden und sehr wenig Fell aufgrund der unbehandelten Räude. Er sah aus wie ein geschlagener alter Junge", schrieb sein Tierheim "Mutts Anonymous Dog Rescue and Adoption" (MADRA) Anfang Dezember auf Facebook.

Seine Pfleger hatten damals, im Sommer 2022, viel Arbeit vor sich. Zum einen mussten sie die Räude bekämpfen, zum anderen dafür sorgen, dass ihr tierischer Schützling wieder an Gewicht zulegte.

Ende September 2022 sah Dougie schon viel besser aus, weshalb MADRA zum ersten Mal auf Facebook nach neuen Besitzern für ihn suchte.

Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass der Hund ein weiteres Mal ihre Herzen brechen würde.