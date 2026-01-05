Hund irrt seit Silvester umher und läuft auf A92
Von Annkathrin Stich
Altdorf - Ein an Silvester entlaufener Hund ist von Polizisten im Landkreis Landshut mehrere Tage später eingefangen und den Besitzern zurückgegeben worden.
Das Tier war zuvor mehrfach auf der Autobahn 92 gesichtet worden, wie die Polizei mitteilte.
Trotz intensiver Suche von Autobahnmeisterei, Polizei und der Familie selbst sei der Hund jedoch nie gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher.
Erst am Sonntag wurde er den Angaben zufolge kurz nach Mitternacht erneut auf der A92 im Bereich der Anschlussstelle Altdorf gesehen.
Einsatzkräfte hätten das erschöpfte, aber unverletzte Tier dann eingefangen und es zur Familie gebracht, sagte der Sprecher der Polizei.
Titelfoto: radututa/123RF