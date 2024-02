Hund ist gebannt von Jurassic Park: Was er dann tut, rührt jedes Herz

Hund Bosco ist ein großer Film-Fan, lebt und leidet mit. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/bosco.and.the.fam

Auch das dürfte Hundeliebhabern nicht fremd sein: Ihre Fellnase sitzt vor dem laufenden Fernseher und verfolgt gebannt, was auf dem Bildschirm vor sich geht.

So auch Bosco, der Hund des Paares Zoe Ansary und Kody Johns. Sein Beschützerinstinkt scheint dabei besonders ausgeprägt zu sein, offenbar vor allem, wenn etwas unheimlichere Filme laufen.

Das beweisen Videos, die Zoe bei Instagram und TikTok geteilt hat. Zu sehen ist, wie der erste "Jurassic Park"-Teil auf dem Flatscreen läuft.

Fans der Reihe dürfte die Szene hinlänglich bekannt sein: Zwei Kinder verstecken sich in einer Küche vor wild gewordenen Velociraptor-Sauriern.

Irgendwann wird es wohl so spannend, dass Hund Bosco seinen Platz verlässt und sich direkt vor den Fernseher setzt. Sobald er einen der Dinos erblickt, heult und bellt er sie plötzlich an und springt am TV-Gerät hoch – es ist als wolle er die Kinder vor den gefährlichen Tieren beschützen.