Hund kann nicht begreifen, dass er ausgesetzt wurde: Was dann passiert, bricht Frau Herz

Tagelang ließ sich eine ausgesetzte Hündin in Kalifornien nicht aus der Reserve locken. Was ihre spätere Retterin Suzette Hall dann sah, ging ihr ans Herz.

Von Christian Norm

Kalifornien (USA) - Ob sie es nicht begreifen konnte oder nicht wollte? In jedem Fall hielt sich die Hündin seit fünf Tagen in der Nähe einer Tankstelle in Kalifornien auf, weil sie dort offenbar ausgesetzt worden war. Das arme Wesen schien verzweifelt auf die Rückkehr seiner Besitzer zu warten.

Diese arme Hündin wartete tagelang im Bereich einer Tankstelle darauf, dass ihre Besitzer zurückkommen. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall Tierschützerin Suzette Hall beobachtete die Fellnase seit Tagen, schaffte es jedoch nicht, an sie heranzukommen. Was die Kalifornierin dann eines Abends sah, brach ihr endgültig das Herz. In ihrer Verzweiflung schaute die Hündin in jeden Vorgarten, der in der Nähe der Tankstelle war. "Dieses süße Baby wollte so sehr hinein", schrieb Hall vergangene Woche auf ihrer Facebook-Seite. Trotz allem hatte die Tierschützerin Probleme, die Hündin irgendwie in eine Falle zu locken. Mit Futter ließ sich der Vierbeiner zumindest nicht ködern. Hunde Polizeihund springt von Brücke in sicheren Tod: Was dann passiert, sorgt für Staunen Hall war sich deshalb sicher, dass jemand aus der Nachbarschaft das Tier versorgt haben musste. Stundenlang harrte die Amerikanerin aus. Doch die Hündin blieb standhaft, wollte ihr nicht zu nahe kommen. Zu später Stunde tauchte schließlich eine Nachbarin auf, zu der das Weibchen mehr Vertrauen hatte. Schließlich platzte der Knoten. Hall nahm Kontakt zu der Frau auf, die den Hund in ihren Garten lockte. Dann machte Hall schnell das Tor zu, sodass ihr neuer Schützling nicht mehr weglaufen konnte.

Suzette Hall verbreitet herzzerreißende Geschichte auf Facebook