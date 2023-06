Hund läuft auf Abfluss zu: Was er dann tut, sorgt bei so vielen für großes Staunen

New York City/Hawaii - Diese Hündin hat es wirklich drauf: Wenn Zwergspitz-Dame Gnocchi sich erleichtern muss, dann macht sie das nicht etwa an einem x-beliebigen Baum. Nein, dafür ist die Fellnase viel zu elegant. Was sie stattdessen tut, begeistert seit ein paar Tagen ein Millionenpublikum auf TikTok.