Hund läuft verwirrt durch die Straßen, plötzlich bekommt seine Besitzerin Polizeibesuch

Katowice (Polen) - Polizisten helfen in ihrem täglichen Dienst nicht nur Menschen. Dieses Mal brauchte ein kleiner Hund Hilfe.

Happy End Dank der Polizei: Hund "Hogan" kehrte wohlbehalten nach Hause zurück. © Polizei Katowice

Beamte aus Katowice (deutsch: Kattowitz), Woiwodschaft Schlesien in Polen, halfen in dieser Woche einem Vierbeiner, der völlig orientierungslos zwischen den an ihm vorbeifahrenden Autos auf der Straße umherirrte.

Das Tier sei sehr nervös und verwirrt gewesen. Glücklicherweise gelang des den Uniformierten, den Hund bald einzufangen.

Ihnen fiel auf, dass er ein Geschirr mit einem Schlüsselring trug, der über die vorgeschriebene Impfung informierte. Zudem war der Name des zuständigen Veterinäramtes vermerkt, teilte die Polizei Katowice mit.

In der Hoffnung, dass dem Hündchen möglicherweise ein Identifikationschip implantiert wurde, kontaktierten die Polizisten einen Tierarzt. Und tatsächlich erhielten sie von ihm die Daten der Besitzerin.

Die über den Polizeibesuch sehr überraschte Frau konnte ihre große Freude beim Anblick ihres kleinen Lieblings, den einer der Beamten auf seinem Arm zu ihr nach Hause trug, nicht verbergen. Wie sich herausstellte, war "Hogan" einige Stunden zuvor bei einem Nachmittagsspaziergang ausgebüxt und entkommen. Trotz gemeinsamer Suche mit Familie und Nachbarn gelang es der Halterin nicht, ihren "Hogan" zu finden.

Umso mehr freute sie sich über das Einschreiten der Polizisten, die ihren Hund wieder nach Hause gebracht hatten.