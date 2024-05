Hund läuft von zu Hause weg: Was dann passiert, bringt alle zum Lachen

Böser Hund - rief er ihm noch hinterher. Dann war Rüde Nat auch schon davongelaufen. Doch inzwischen können Millionen auf TikTok lachen.

Von Christian Norm

Atlanta (Georgia) - "Böser Hund!", rief er ihm noch hinterher. Dann war Rüde Nat auch schon davongelaufen. Panisch rannte Jason Muraro in sein Haus in Atlanta, Georgia, zurück. Doch dann hatte er blitzschnell eine Idee, wie er seinen Hund aufhalten konnte. Was dann geschah, wurde zum Glück von der Türkamera des Familienvaters festgehalten.

Jason Muraro geriet nur ganz kurz in Panik, nachdem Rüde Nat weggelaufen war. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/yoursocialteam Muraro forderte seine Tochter auf, begeistert in die Hände zu klatschen und mit fröhlicher Stimme zu rufen: "Was ist das? Komm schon, komm schon, Kumpel!" Tatsächlich ging die Rechnung auf: Nat machte eine Kehrtwende, lief im selben Tempo zurück ins Haus, aus dem er zuvor "geflohen" war. Der besondere Clou: All das spielte sich in nur acht Sekunden ab! Im Türkameravideo ist zu sehen, wie der Hund kurz nach seiner Spritztour im selben Tempo zurück ins Haus sprintet. Offenbar will der elf Monate alte Vierbeiner sofort wissen, was es bei seinem jungen Frauchen so Tolles gibt. Hunde Hund Bruno stürzt in Baustellenloch: Feuerwehrmann Bruno kommt zur Rettung Natürlich landete der Clip schon bald auf TikTok, eingestellt von Jasons Frau Manu Muraro (47). Dort hat er sich seit Ende April zu einem viralen Hit mit 1,9 Millionen Klicks gemausert. Angesichts der wahrscheinlich kürzesten Hunde-Flucht aller Zeiten wird die Kommentarspalte teilweise mit Dutzenden Tränen lachenden Emojis geflutet. Doch die Sache hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können.

Virales TikTok-Video zeigt die wohl kürzeste Hunde-Flucht aller Zeiten