Junger Hund landet aus Überforderung im Tierheim: Dabei ist er "ein wirklich feiner Kerl"

Köln - American Bulldogg Bernie ist noch jung, sitzt jedoch schon - wie viele andere Vierbeiner auch - im Tierheim. Nun soll für den gutmütigen Hund endlich ein passendes Zuhause gefunden werden, in dem er für immer bleiben darf.

Bulldogge Bernie lebt zurzeit noch im Tierheim, sehnt sich aber nach einem richtigen Zuhause. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Bei Instagram stellte das Tierheim Köln-Dellbrück den dreijährigen Rüden am Freitag in einem ausführlichen Clip vor, der in seinem jungen Leben leider schon ziemliches Pech hatte.

Denn wie die Tierretter ihren mehr als 55.000 Fans schilderten, wurde Bernie von seinen Besitzern im Mai dieses Jahres aus Überforderung abgegeben und sitzt sich in seinem Zwinger seither den Popo platt.

Dass es bislang noch nicht mit einem neuen Zuhause für den freundlichen Hund geklappt hat, liegt wahrscheinlich an seiner Größe.

"Der American-Bulldog-Rüde ist ein wirklich netter Hund, aber er ist unglaublich kräftig - und seinen Kilos muss man in jeder Situation, auch bei Begegnungen mit Artgenossen, gewachsen sein", erklärten die Tierretter.