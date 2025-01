Hund leckt Golden Retriever das Ohr: Als Besitzerin den Grund herausfindet, ist sie zu Tränen gerührt

Kourtesis liefert in einem zweiten Untertitel das Ergebnis, das sie zu Tränen gerührt habe.

Sie sei neugierig gewesen, was der genaue Grund dafür sein könnte, habe deshalb auf Google recherchiert.

In ihrem Zuhause in Newport, Rhode Island, leckt Klaus dem neun Monate alten Golden Retriever das Ohr. Das mache er regelmäßig, seit Marlin ein Welpe war, schreibt die US-Amerikanerin im Untertitel.

In dem Video, das Anfang des Jahres entstanden ist, treffen die Hunde aufeinander, die von Marlins Besitzerin Sara Kourtesis als beste Freunde beschrieben werden.

Golden Retriever Marlin lebt mit seinem Frauchen Sara Kourtesis in Newport, Rhode Island. © Instagram/Screenshot/good_boy_marlin

"Ein Hund leckt die Ohren eines anderen Hundes in erster Linie als Form der sozialen Körperpflege und Kommunikation, was Zuneigung, Akzeptanz innerhalb des Rudels und eine enge Bindung zwischen den beiden Hunden ausdrückt", schreibt das Frauchen.

Beim Instagram-Publikum kommt das sehr gut an. Mehr als drei Millionen Likes sind seit dem 3. Januar zusammengekommen, dazu gut 90.000 Likes. Die Kommentarspalte hat Kourtesis allerdings gesperrt.

Der Grund: Zwar findet die große Mehrheit der User die Interaktion zwischen den Hunden herzerwärmend, einige wenige aber auch ein wenig befremdlich.

"Das Internet findet immer einen Weg, etwas Unschuldiges so negativ darzustellen", ärgerte sich Marlins Besitzerin diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Überbewerten will sie das Ganze aber auch nicht. Schließlich seien die meisten Menschen ihrer Meinung.

"Ich bin froh, dass es die Leute berührt und ihnen vielleicht geholfen hat, eine Verbindung zu ihren Haustieren aufzubauen. Es ist schön zu sehen, dass so viele ihre eigenen Geschichten über die Macken und Bindungen ihrer Hunde teilen", sagte Kourtesis abschließend.