Hund legt rätselhaftes Verhalten an den Tag - Tierheim ratlos: "Wie verrückt"

Köln - Schon eine ganze Weile lebt Hund Little nun schon im Tierheim Köln-Dellbrück und konnte trotz seines aufgeweckten Wesens leider noch kein Besucher-Herz für sich gewinnen. Das wird sich nun hoffentlich ändern - allerdings zählt der kleine Mischling zu den Sorgenkindern der Tierretter.

Nur eine Sache lässt Little auf andere Gedanken kommen und kitzelt seine andere Seite hervor, denn der Mischling liebt Spaziergänge.

"Er dreht sich 'wie verrückt' im Kreis und beißt sich dabei in den Schwanz", schilderten die Kölner Tierretter und erklärten, dass Little sogar schon mehrfach operiert werden musste.

Dass es mit der Vermittlung des Hundes bislang noch nicht geklappt hat, liegt an einem großen Problem, mit dem der Vierbeiner bereits von klein auf kämpft.

Denn während viele seiner Mitbewohner dem Tierheim längst den Rücken gekehrt haben, sitzt der Vierbeiner noch immer in seinem Zwinger und hofft, dass er nun endlich die richtigen Menschen trifft.

Aus aufmerksamen Augen schaute Little in die Kamera, als die Mitarbeiter kürzlich ein Foto ihres Schützlings geknipst hatten, um den Mischling ausführlich bei Instagram vorzustellen.

Der zwölfjährige Mischling sucht hundeerfahrene Menschen, die sich dem Umgang mit seinen Problemen gewachsen fühlen. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Bei seinen Gassirunden ist der Kragen überflüssig, denn dann taut Little richtig auf, erkundet neugierig seine Umgebung und schnüffelt, was das Zeug hält. Dabei ist der zwölfjährige Rüde ein entspannter Begleiter, geht an anderen Hunden sehr gut "bei Fuß" vorbei und zeige keinerlei aggressives Verhalten gegenüber Artgenossen.

Auch Spaziergänger, Fahrradfahrer und Kinderwagen bringen den intelligenten Vierbeiner nicht aus der Ruhe, berichteten seine Pfleger.

Für den facettenreichen Mischling suchen die Tierretter nach hundeerfahrenen Menschen, die ihm Zeit geben, sein Vertrauen zu gewinnen und sich dem Umgang mit Littles Problemen gewachsen fühlen.

Wer den aufgeweckten Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an hunde@tierheim-koeln-dellbrueck.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Little gibt's zudem auf der Website des Tierheims.