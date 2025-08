Hund leidet unter schwerer Arthritis: Dann bekommt er einen hilfreichen Begleiter zur Seite gestellt

Mr. Darcy weiß sofort, was seine Aufgabe ist, und rennt dem Ball aufgeregt hinterher, um ihn aufzuhalten. Danach ist Blue an der Reihe, der es trotz seiner Arthritis noch schafft, den Ball zurückzubringen.

In einem viralen Video auf ihrem TikTok-Kanal "blue.the.bluey" zeigte Blues Frauchen das tolle Verhältnis zwischen Hund und Katze. In dem Clip wirft die Hundemama einen Ball quer durch die Küche in einen anderen Raum.

"Teamwork macht den Traum wahr", schrieb die Tierbesitzerin zu ihrem Video, das von zahlreichen Zuschauern kommentiert wurde. Mr. Darcy, der eigentlich nur als vorübergehende Unterstützung für ihren Hund gedacht war, wurde inzwischen dauerhaft adoptiert.

"Tiere sind so intelligent, sie haben so viel Empathie füreinander", schrieb ein TikTok-Nutzer. Ein anderer ergänzte: "Das ist so süß. Was für ein dynamisches Duo!"