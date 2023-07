Staff-Mix Loui träumt vom großen Auszug: Wer schenkt dieser treuen Seele ein neues Leben?

Auf große Entdeckungstour will der Racker fortan nur noch mit Menschen außerhalb des Tierheims gehen. Verständlich, angesichts der unzähligen Artgenossen und Gerüchen in der Natur.

Die sollen, wenn möglich, schon bald Schlange stehen - dafür hat sich das Tierheim ins Zeug gelegt. "Loui ist ein aufgeweckter, junger Kerl, der viele Dinge in seinem Leben bisher nicht kennengelernt hat."

Mit Maulkorb ausgestattet und dem vermeintlich süßesten Hundeblick unter der Sonne buhlt Loui schon via Video um die Gunst potenzieller Interessenten.

Und genau das soll sich so schnell wie möglich ändern! Damit Louis' Träume so schnell wie möglich erfüllt werden, verloren die Mitarbeitenden auf dem eigenen Instagram-Account nur gute Worte über den Vierbeiner.

Von möglichen Zweibeinern hat nicht nur Loui, sondern auch seine aktuellen Vermieter eine ganz genaue Vorstellung: "Für ihn wünschen wir uns Menschen, die sein Ruhepol werden und gern gemeinsam mit ihrem Hund unterwegs sind."

Na, wie klingt das? Von Bedeutung ist auch die Information, dass es sich bei Loui um einen sogenannten Listenhund handelt. Aus diesem Anlass wären Zweibeiner super, "die alle Anforderungen zur Haltung eines Listenhundes erfüllen."

Und die, die infrage kämen und sich ein Leben an der Seite der grauen Schönheit auf vier Pfoten vorstellen können, können sich entweder telefonisch unter 022411277700 oder per Mail an vermittlung@tierheim-troisdorf.de nach dem zuckersüßen Energiebündel erkundigen.

"Loui hilft es sehr, wenn er gesehen wird."