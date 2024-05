Einfach ausgesetzt: Wer gibt Terrier-Mix Sandy eine Chance auf Liebe?

Sandy wurde wahrscheinlich von ihren Besitzern ausgesetzt. © Screenshot/Facebook/Tierheim Stendal Borstel

Die etwa fünf bis sieben Jahre alte Hundedame kam als Fundtier in das Stendaler Tierheim. Da sich nie ein Besitzer nach ihr erkundigt hat, geht man davon aus, dass das hübsche Spitzohr ausgesetzt wurde.

Nun hofft der lebensfrohe Vierbeiner mit dem unerschütterlichen Herzen auf ein liebevolles Zuhause, das ihm das Leben etwas versüßt.

Die kleine Hündin strotzt nur so vor Energie und wünscht sich Menschen, die sich von ihrer quirligen Art verzaubern lassen.

In Sachen Leinenführung steht noch ein bisschen Arbeit an, welche die liebevolle und aufgeweckte Sandy gerne mitmacht. Wenn es um die Wahl ihrer zukünftigen Besitzer geht, weiß die Spürnase genau, was sie will. Sie sucht sich ihre Menschen nämlich aus und zeigt deutlich, wen sie mag und wen nicht.

Bis jetzt wurde noch nicht getestet, ob der direkte Kontakt mit Artgenossen funktioniert. Da Sandy jedoch eine sehr freundliche Art hat, dürfte neuen Freundschaften nichts im Weg stehen.