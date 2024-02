Hund Malino ist dem Tod von der Schippe gesprungen: Bekommt er jetzt eine weitere Chance?

Stuttgart - Die französische Bulldogge Milona hat in seinem Leben schon einiges mitmachen müssen. Das Leben hat ihm eine zweite Chance geschenkt. Schenkt ihm nun jemand nochmal ein Zuhause?

Der Vierbeiner wirkt auf den ersten Blick wie eine ganz normale Bulldogge, doch das Leben hat ihm schon hart mitgespielt. Vor einer Weile ist der Rüde dem Tod gerade noch einmal von der Schippe gesprungen. Er hat Keilwirbel in der Wirbelsäule, wie viele seiner Artgenossen. Dazu bekam Marino vor einiger Zeit noch einen Bandscheibenvorfall und konnte kaum mehr laufen.

Hund Malino ist derzeit noch auf Schmerzmittel angewiesen. © Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e. V.

Die starken Schmerzmittel braucht er schon nicht mehr, und auch die schwächeren können wöchentlich reduziert werden.

Noch vor einiger Zeit hätte wohl keiner geglaubt, dass der Rüde wieder gerne spazieren geht. Nun schafft er schon eine Stunde Gassigehen ganz ohne Probleme.

Die Pflegerin hat einige Hunde bei sich aufgenommen, mit denen sich Malino ganz wunderbar versteht. Nach einem Spaziergang genießt er Kuscheleinheiten sehr.

Wer also einen Hund sucht, der seinem Herrchen auch ganz viel Liebe zurückgibt, ist bei Malino an der richtigen Stelle. Der Rüde ist ein treuer Begleiter und möchte am liebsten überall hin mitkommen. Autofahren ist für ihn kein Problem.

Willst Du Malino näher kennenlernen und schauen, ob Ihr auf einer Wellenlänge seid? Dann melde Dich im Stuttgarter Tierheim unter thl@stuttgart-tierheim.de.