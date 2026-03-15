Hund mit drei Beinen trifft auf Katze mit drei Beinen: Kurz darauf schmelzen Herzen

Waldorf (USA) - Geteiltes Leid, ist halbes Leid. Diese alte Lebensweisheit bewahrheitet sich in der Geschichte von Hündin Blueberry und Katze Meadow. Die beiden ungleichen Tiere mussten jeder für sich eine schwere Zeit durchmachen, bis sie schließlich in der "Last Chance Animal Rescue" in Waldorf, Maryland, landeten. Dort wurde es für die zwei allerdings erst einmal schlimmer, ehe es wieder besser werden konnte.

Katze Meadow und Hündin Blueberry haben beide ein Bein verloren. © Facebook/Screenshot/Last Chance Animal Rescue

"Beide kamen nach einem Trauma, das eine Beinamputation erforderlich machte, zu uns", teilte die Tierrettungsstelle diesen Monat in einem Facebook-Beitrag mit.

Die sieben Monate alte Samtpfote verlor bei dem Eingriff ihr linkes Hinterbein. Bei der einjährigen Französischen Bulldogge war es das linke Vorderbein.

Weil die dreibeinige Meadow bereits einige Zeit vor der Hündin bei der Last Chance Animal Rescue behandelt worden war, durfte sie als "Katzenbotschafterin" aushelfen, als Blueberry kam.

Als die "Dreibeiner" aufeinandertrafen, ging alles ganz schnell. "Blueberry fand sofort Trost bei ihr", teilte die Tierrettungsstelle auf Facebook mit. Fotos in dem Beitrag zeigen, wie sich die Tiere näherkommen.

Auf einem der Bilder kuscheln die zwei sogar innig. Kein Wunder, dass das Posting bei vielen Usern die Herzen schmelzen lässt. Mehr als 20.000 Likes sowie fast 2000 Kommentare sind bislang zusammengekommen.