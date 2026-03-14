Welpe wird eiskalt ins Tierheim abgeschoben: Was Video dann zeigt, ist für viele wie ein Stich in Herz

Kennewick (Washington, USA) - Zumindest diese eine Sache sollte man ihm zugutehalten: Er setzte Waffles nicht einfach irgendwo aus, sondern ging zielgerichtet mit ihm zur "Benton-Franklin Humane Society" in Kennewick, Washington. Spätestens im Tierheim konnte der Besitzer des Welpen aber nicht mehr punkten. Was der nur fünf Monate alte Golden Retriever dort später tat, war in dieser Woche für viele User wie ein Stich ins Herz.

Ein Standbild zeigt nicht, was hier gerade passiert. Im Video ist es umso besser zu sehen: Der junge Waffles zittert in diesem Moment wie verrückt in seinem Zwinger. © TikTok/Screenshot/juliesaraceno2

Zuvor hatte sich sein Besitzer äußerst kaltherzig und kurz angebunden gezeigt. "Er meinte nur: 'Ich habe einen Hund, den ich loswerden muss'", erzählte Tierheim-Mitarbeiterin Julie Saraceno diese Woche in einem Interview mit The Dodo.

Wo genau der Mann den Welpen herhatte bzw. warum er ihn nicht mehr haben wollte, erklärte er nicht. "Ich hatte den Eindruck, dass ihm der Hund nur lästig war und er ihn einfach nicht mehr wollte", sagte Saraceno dem Tiermagazin.

Den Namen Waffles gab sie dem Welpen übrigens selbst. Denn sein Besitzer hatte ihm einfach gar keinen gegeben. Was der junge Golden Retriever kurz darauf im Tierheim tat, hielt seine Betreuerin in einem Video fest, das seit Anfang der Woche drei Millionen Klicks erreicht hat.

Der Grund: In dem rührenden Clip zittert das arme, verunsicherte Tier in seinem neuen Zwinger wie Espenlaub. "Das Tierheim ist sehr laut, deshalb denke ich, dass es für einen neuen Hund sehr beängstigend ist, wenn er hier ist", so Saraceno.

In mehr als 1500 Kommentaren zeigen sich viele User seitdem betrübt. Doch einige von ihnen haben auch eine konkrete Frage.