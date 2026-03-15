Hündin ist "zutraulich und verschmust": Warum sitzt Luna noch im Tierheim?

München - Mischlingshündin Luna kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim . Findet sie nun ihr Glück?

Hündin Luna ist eine wachsame Beschützerin. Wer schenkt ihr ein Zuhause? © Tierheim München

Luna wurde im Januar 2019 geboren, ist unkastriert und wiegt etwa 25 Kilogramm. Im Tierheim zeigt sie sich den Pflegern als aktive und verspielte Hündin, die es auch gerne mal gemütlich angehen lässt.



"Sie ist sehr freundlich, zutraulich und verschmust, auch wenn sie gegenüber fremden Menschen zunächst eher distanziert wirkt", so ihre Pfleger.

Als wachsame Beschützerin meldet sie zuverlässig jeden Besuch oder fremde Geräusche an. Je nach Sympathie könnte sie auch mit Artgenossen zusammenleben.

An der Grunderziehung muss noch gearbeitet werden: Leinenführigkeit, Autofahren sowie Kooperation im Alltag stehen bei Luna noch auf dem Lehrplan, so das Tierheim.

Ob die Hündin gut allein bleiben kann, konnte noch nicht getestet werden.