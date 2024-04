Hund muss zum DNA-Test: Was Frauchen dabei herausfindet, rührt sie zu Tränen

New York City (USA) - Hundebesitzerin Cathy adoptierte ihren Vierbeiner Wilee von einer fremden Frau. Fünf Jahre später machte die New Yorkerin eine verblüffende Entdeckung.

Als Wilee in sein neues Zuhause einzog, wusste niemand so recht, von welchem Schlag der Hund denn nun ist. Cathy habe lediglich in Erfahrung bringen können, dass die Mutter ihres neuen Mitbewohners schwanger auf den Straßen des US-Bundesstaats Georgia gefunden wurde.

Ein DNA-Test ergab, dass Wilee noch zahlreiche Geschwister hat. © Screenshot/TikTok/wileefam

Die Geschichte ihres Vierbeiners hatte Cathy keine Ruhe gelassen. Sie ließ Wilee erneut testen und seine DNA mit allen Hunden in der Datenbank vergleichen.

Das Ergebnis verkündete die New Yorkerin mit einem Video bei TikTok. Mehr als 1,2 Millionen Menschen haben sich die Aufnahme bislang angesehen.

Mit Tränen in den Augen teilte Cathy mit, dass einige der direkten Geschwister ihres Lieblings gefunden wurden. Demnach habe Wilee neben zwei Schwestern auch noch einen Bruder namens "Nick". "Sie haben das gleiche Lächeln. Sie sind wie Zwillinge", sagte die gerührte Hundemama.

Zu einem Familientreffen wird es in naher Zukunft aber wohl nicht kommen. Wilees Geschwister leben nämlich immer noch in Georgia, seine Mutter hat es in den Bundesstaat Arizona verschlagen. Beides Tausende Kilometer von New York entfernt.