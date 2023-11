Hund nach Vermittlung wieder zurückgebracht: Wann findet Charly sein Happy End?

München - Charly hat schon einiges mitgemacht in seinem Leben. Findet der Jagdhund-Mix auf seine alten Tage noch sein Glück?

Charly ist sehr verschmust und schließt Menschen schnell in sein Herz. © Tierheim München

Charly wurde im Januar 2012 geboren und ist kastriert. Er hat ein derzeitiges Gewicht von rund 40 Kilogramm und eine Schulterhöhe von knapp 70 Zentimetern.

Bisherige Vermittlungsversuche scheiterten leider an "Missverständnissen" in der Kennenlernphase. Zuletzt kam Charly im April 2020 wieder zurück ins Münchner Tierheim. Doch noch hat der kernige Bursche die Hoffnung nicht aufgegeben. Er lebt derzeit auf dem Gnadenhof des Tierheims in Kirchasch - findet er hier sein Happy End?

Charly hofft auf einen Hundekenner, der ihm auch kräftemäßig gewachsen ist. Dazu wäre ein ebenerdiges, ruhiges Zuhause mit eingezäuntem Garten ideal.

Der Rüde besticht durch sein liebenswürdiges und anhängliches Wesen. Charly ist sehr verschmust und bindet sich schnell an seine Bezugsperson. Auf weitere Haustiere möchte er lieber verzichten.

Problematisch könnte es im häuslichen Bereich werden: Da sich Charly sehr auf einen Menschen fixiert, muss man ihn bei Konflikten direkt in die Schranken weisen. Bei 40 Kilogramm Hund ist das nicht immer eine leichte Aufgabe!

Sind die Rollen im Haus geklärt, ist Charly ein gutmütiger und treuer Kumpel.