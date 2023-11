Hund Obelix macht seinem Namen alle Ehre: Wer hilft beim Abspecken?

Leider wurden bei Obelix auffällige Herzgeräusche festgestellt. Weitere Untersuchungsergebnisse stehen noch aus - bei Fragen stehen Dir seine Pfleger in der Hundequarantäne gerne zur Verfügung.

Seinem gallischen Namensvetter macht Obelix alle Ehre: Bei einer Schulterhöhe von rund 30 Zentimetern bringt er derzeit 15 Kilogramm auf die Waage. Normalerweise wiegen Scottish Terrier zwischen fünf und zehn Kilogramm - Obelix ist also stark übergewichtig und muss dringend abnehmen.

Jojo und Ferdinand sitzen nun schon seit über vier Jahren im Tierheim. © Tierheim München

Die Großsittiche Jojo und Ferdinand suchen nach wie vor ein Zuhause. Sie gehören zu den Tieren, die am längsten im Münchner Tierheim auf neue Halter warten: Jojo wurde im März 2018 abgegeben, ein Jahr später wurde Ferdinand von einem anderen Tierschutzverein übernommen.

Die beiden sind ein eingespieltes Team und möchten unbedingt zusammenbleiben. Jojo und Ferdinand sind sehr kluge und lebhafte Vögel, die am liebsten den ganzen Tag Freiflug genießen möchten.

Über ihre genauen Haltungsanforderungen informieren Dich gerne die Pfleger im Kleintierhaus.

Melde Dich unter Tel. 089/92100052 oder per E-Mail an kleintierhaus@tierheim-muenchen.de an und lerne die exotischen Schönheiten bei einem Besuch kennen.