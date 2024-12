29.12.2024 07:33 Hund reagiert panisch auf Feuerwerk: Diese Tipps helfen

Hat Dein Hund an Silvester Angst vor Feuerwerk und Böllern? Hier liest Du, was Deinem Haustier in der stressigen Zeit hilft.

München - Zum Jahresende wird es vielerorts laut und Tier-unfreundlich. Feuerwerk löst in unseren felligen Freunden teils furchtbare Angst aus. Was Du tun kannst, damit Dein Hund den Jahreswechsel gut übersteht, liest Du hier. Am liebsten verkriechen: Wenn es draußen laut und grell wird, bekommen viele Hunde Angst. (Symbolbild) © annaav/123RF Vorsorge ist besser als Nachsorge: Wenn Du weißt, dass Dein Haustier extrem auf die Raketen reagiert, solltest Du vorab mit Deinem Tierarzt über die Gabe eines Beruhigungsmittels sprechen. Die Bandbreite der Möglichkeiten erstreckt sich von sanften, pflanzlichen Mitteln bis zu entspannenden Medikamenten für "harte" Fälle. Von einer Selbstmedikation Deines Tieres wird dringend abgeraten, denn manche Beruhigungsmittel wirken zwar muskelentspannend, aber nicht angstlösend, erklärt der Tierschutz. Wer in den Urlaub fährt, sollte sich erkundigen, wo gar nicht oder kaum geknallt wird. In vielen Städten gibt es mittlerweile Angebote von Hotels, zum Beispiel an Flughäfen, wo Hunde und ihre Besitzer entspannt ins Neue Jahr starten können. Hunde Hund liebt Kuscheln über alles: Sein Schicksal lässt niemanden kalt Der Tierschutz empfiehlt außerdem regelmäßige Körperarbeit wie "Canine Bowen", um Deinen Hund in stressigen Situationen ansprechbar zu halten. Achtsamkeitsübungen wie "Tellington Touch", was sanftes Berühren beinhaltet, oder auch das Tragen eines "Thundershirts" können Deinem Vierbeiner helfen. Schon die Tage vor Silvester solltest Du Deinen ängstlichen Hund draußen gut sichern, gegebenenfalls mit einem Sicherheitsgeschirr und immer an der Leine. Angst vor Feuerwerk und Böllern: So hilfst Du Deinem Hund an Silvester Feuerwerk erhellt den Nachthimmel über München zu Silvester - trotz Knallverbot in der Innenstadt. © Lennart Preiss/dpa In der Silvesternacht solltest Du reaktive Tiere nie alleine lassen und schon gar nicht zum Feuerwerk mit auf die Straße nehmen. Bleib drinnen, schließe die Fenster und bestenfalls Rollläden. Manchen Hunden hilft es, wenn Musik oder der Fernseher läuft, sodass der Lärm von vertrauten Geräuschen überdeckt wird. Versuche, Deinen Hund mit Spielen oder Leckerlis abzulenken und zu beschäftigen. "Einen verängstigten Hund zu trösten und sich um ihn zu kümmern, verstärkt seine Ängste nicht", betont der Tierschutz entgegen anderslautender Gerüchte. Im Gegenteil: Wer Hunden gelassen und optimistisch begegnet, tut ihnen Gutes und vermittelt den Eindruck von Schutz. Hunde Freundschaft auf vier Pfoten: Die Begrüßung dieser Golden Retriever ist einfach zu süß! Fährt Dein Hund entspannt im Auto mit? Dann pack ihn rechtzeitig ein, fahre an einen ruhigen Ort oder über die Autobahn und komm erst zurück, wenn der Spuk vorbei ist, so der Spezial-Tipp des Münchner Tierschutzvereins. Für den Notfall solltest Du Telefonnummer und Adresse des tierärztlichen Notdienstes der nächsten erreichbaren Tierklinik parat haben. Viele Städte haben inzwischen Anlaufstellen, wenn Hunde entlaufen sind. In München hilft Dir die Tiersuchhilfe München unter der Telefonnummer 089/74424020 oder die Facebookgruppe "Entlaufene und vermisste Hunde München".

