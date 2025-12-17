Hund Rudi wartet sehnsüchtig auf Happy End, dann wird Tierrettern ein Weihnachtswunsch erfüllt
Köln - Hund Rudi lebte bereits einige Monate im Tierheim Bergheim bei Köln, ehe er kürzlich sein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk erhielt - und zwar das größte, was man sich als Tierheim-Bewohner wohl wünschen kann: Der italienische Jagdhund-Mix zog in ein richtiges Zuhause.
Das berichteten die Bergheimer Tierretter in dieser Woche überglücklich bei Instagram und teilten auch einen Schnappschuss ihres Schützlings mit den rund 40.000 Tierheim-Fans, auf dem Rudi an der Seite seines neuen Frauchens zu sehen war.
Ein passendes Zuhause für den Mischling zu finden, war dabei gar nicht so leicht, denn Rudi hatte bei seiner Ankunft im Tierheim eine gehörige Portion Angst im Gepäck, die seine Chancen auf eine Vermittlung nicht gerade in die Höhe schnellen ließen.
"Eigentlich sind die Spaziergänge mit den Gassigängern für unsere Hunde immer der Höhepunkt des Tages, aber Rudi wollte nie mitgehen. Anfangs waren wir schon froh, wenn er es überhaupt bis hinters Tor geschafft hatte", erinnerten sich die Mitarbeiter.
Doch dann kam eines Tages eine nette Tierfreundin in die Einrichtung, die mit viel Erfahrung und Geduld Stück für Stück das Herz des jungen Rüden eroberte.
Tierretter überglücklich: Hund Rudi zieht mit Sack und Pack in ein neues Leben
"Etliche Male kam sie zu uns, um sich mit Rudi anzufreunden, und bei jedem Gassigang ging es ein paar Schritte weiter", schilderten die Tierretter, ehe das Eis zwischen Mensch und Hund schließlich endgültig gebrochen war. "Rudi fasste Vertrauen zu seiner neuen Freundin" und durfte in dieser Woche nun endlich seine Siebensachen packen und bei seinem neuen Frauchen einziehen.
Mit seinem Auszug habe ihr ehemaliger Schützling den Tierrettern "einen unserer Weihnachtswünsche erfüllt", wie aus dem Instagram-Beitrag hervorging, und auch die Tierheim-Fans freuten sich riesig für Rudi, wie aus etlichen Kommentaren hervorging.
Was für ein schönes Happy End!
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website, Instagram/tierheim_bergheim