Hund sieht sich zum ersten Mal selbst im Spiegel: Seine Reaktion ist erstaunlich

Ist Harley ein besonders schlauer Hund? Seine Reaktion auf sein eigenes Spiegelbild lässt dies vermuten. © TikTok/harleyandherhyenas

In einem Video, das auf dem TikTok-Kanal "harleyandherhyenas" gepostet wurde, sieht man, wie der viereinhalb Monate alte Rettungshundewelpe Harley sein Ebenbild im Spiegel betrachtet.

"Ich hatte in der Nacht bemerkt, wie er sich selbst anstarrte", sagte Harleys Besitzerin gegenüber Newsweek. "Er saß auf meinem Bett und starrte sich fünf bis zehn Minuten am Stück an, als würde er versuchen, ein Rätsel zu lösen."

Schließlich gelang es der Frau, ihren Welpen mit der Kamera zu filmen. "Ich wollte es aufnehmen, weil ich in meinem ganzen Leben nur einen anderen Hund hatte, der wusste, dass das Tier im Spiegel er selbst ist."

Harleys Reaktion zu beobachten, war interessant und spannend zugleich. "Er lehnte sich nach links, bevor er sich aufsetzte und sich schnell wieder hinlegte, um zu sehen, ob sein Spiegelbild dasselbe tat."

Um die Situation verstehen zu können, handelte Harley erstaunlich unaufgeregt und fast schon analytisch, so als würde er eine logische Vorgehensweise befolgen.