Hund sieht so schlimm aus, als er ins Tierheim kommt: Doch schon bald sorgt er für Staunen

St. Louis (Missouri/USA) - Viel zu oft haben sie schon vernachlässigte Hunde gesehen. So nahm das Tierheim "Stray Rescue of St. Louis" (SRSL) in Missouri in diesem Sommer auch die Hündin Skagway auf. Obwohl die Fellnase etwa zehn Jahre alt und sehr erschöpft war, sollte sie am Ende alle zum Staunen bringen.