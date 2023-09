Hund sitzt seit über 600 Tagen im Tierheim fest: Was dann passiert, gibt ihm den Rest

Chattanooga (Tennessee) - Dieser Hund hat einfach kein Glück. Doch in letzter Zeit ist auch noch mehrfach Pech dazugekommen. Cheeks sitzt inzwischen seit mehr als 600 Tagen im Tierheim "McKamey Animal Center" in Chattanooga, Tennessee, fest. Besonders bitter: Zweimal wurde der Vierbeiner bereits in Familien vermittelt. Doch beide Male wurde er schon bald wieder zurückgegeben. Nun scheint der arme Rüde endgültig genug zu haben.