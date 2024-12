Hund sitzt zum ersten Mal im Schnee: Seine Reaktion ist zuckersüß!

USA - Italian Greyhound Mocca sollte zum ersten Mal in seinem Leben erfahren, wie sich Schnee unter seinen kleinen Pfötchen anfühlt. Die Reaktion des zarten Windhundes sprach Bände!

Zuerst den langen Flur entlang, dann beinahe wie ein Häschen hoppelnd die Treppe hinauf bis auf die vorletzte Stufe. Dort drehte sich der Vierbeiner - sich offensichtlich in Sicherheit wiegend - triumphierend zu seinem Frauchen um.

Im Video ist zu sehen, wie die Fellnase kurzerhand beschloss, Reißaus zu nehmen und vor Schnee und Frauchen flüchtete. Mocca fasste all seinen Mut zusammen, nahm seine dünnen Beine in die Pfote und rannte schnurstracks wieder zurück ins Haus.

Zu allem Überfluss wurde Mocca auch noch dabei gefilmt, wie er sichtlich verängstigt und überrumpelt im Schnee kauerte. Doch was danach passierte, erwärmte bislang mehr als 1,4 Millionen Herzen bei TikTok .

Das italienische Windspiel (eine anerkannte Hunderasse) zeigte sich nämlich überhaupt nicht erfreut, als ihn sein Frauchen aus der warmen Wohnung nach draußen trug und ihn in der Kälte absetzte.

Endlich in Sicherheit! Im Treppenhaus konnte Frauchen ihrem kleinen Vierbeiner nichts mehr anhaben. © Screenshot/TikTok/mcmocci

Moccas Besitzerin plagte nach der Aktion womöglich das schlechte Gewissen. Denn ihr TikTok-Video endete mit einem Foto ihres schlafenden Lieblings - dick eingepackt in eine flauschige Decke.

"Er reagiert jedes Mal so, auch bei Regen oder generell bei Kälte", sagte die Hundemama gegenüber Newsweek. Mocca bevorzuge eher ein warmes, kuscheliges Bett.

Tatsächlich ist es so, dass nicht alle Hunde bei Wind und Wetter gern vor die Tür gehen. Wer seinen Vierbeiner trotzdem zu einer Gassi-Runde ausführen will, sollte sich vor allem bei winterlichen Bedingungen an gewisse Regeln halten.

So empfiehlt etwa die US-amerikanische Tierschutzorganisation ASPCA, Hundepfoten mit Vaseline einzuschmieren oder den Tieren sogenannte Hundestiefel anzuziehen. Das schütze vor Verletzungen.

Kurzhaarige Hunde sollten zusätzlich einen Mantel oder Pullover tragen und nach dem Spaziergang mit einem Handtuch abgetrocknet werden. Stünde dann noch ein warmer Schlafplatz bereit, seien die Fellnasen glücklich. Mocca hat es vorgemacht.