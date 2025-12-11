Hund stirbt in brennendem Wohnwagen

Frankenhardt - Ein Wohnwagen ist in Frankenhardt im Kreis Schwäbisch Hall ausgebrannt.

Im Kreis Schwäbisch Hall ist ein Hund bei einem Brand ums Leben gekommen. (Symbolbild) © 123rf/tuelekza

Ein Hund kam in den Flammen ums Leben, wie die Polizei mitteilte.

Der Wohnwagen sei am Mittwochabend in Brand geraten, die 51 Jahre alte Bewohnerin hatte ihn kurzzeitig verlassen.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften an, sie retteten einen der beiden Hunde, für den zweiten sei die Hilfe zu spät gekommen.