Hund taucht nach fünf Jahren wieder auf: Als die Retter Besitzer informieren, herrscht Stille

Wilmington (North Carolina, USA) - Dieser Hund hatte einiges im Gepäck: Alaskan Malamute Denali wurde Ende Januar der "New Hanover Sheriff's Office Animal Services Unit" in Wilmington, North Carolina, übergeben. Es wirkte fast ein wenig, als wären seine "Finder" in Wahrheit seine Besitzer gewesen. Denn der Rüde bellte und versuchte, ihnen zu folgen, wohingegen sie es ziemlich eilig hatten, sich aus dem Staub zu machen. Als man im Sheriff's Office jedoch den Mikrochip der Fellnase prüfte, wurde es erst richtig spannend.

Alaskan Malamute Denali tauchte nach fünf Jahren wieder auf. © Facebook/Screenshot/New Hanover Sheriff's Office Animal Services Unit

Es stellte sich heraus, dass Denali ursprünglich aus dem rund 75 Kilometer entfernten Onslow County stammt. Schließlich versuchten die Beamten ihr Glück, riefen unter der auf dem Mikrochip hinterlegten Nummer an.

Ein Mann ging ans Telefon. Mit der Nachricht, dass sein Hund aufgetaucht war, schien er zunächst überfordert zu sein. "Es herrschte einen Moment lang Stille", teilte das Sheriff's Office in einem Facebook-Beitrag mit.

Ganz offensichtlich konnte Denalis Besitzer es nicht fassen, was wer da hörte. "Dann brach er in Tränen aus und fragte, ob es seinem Hund gut gehe", so die Helfer.

Der Grund für die großen Emotionen: Denalis Besitzer vermissten ihren geliebten Vierbeiner bereits seit geschlagenen fünf Jahren! Sie hatten ihn damals zur Betreuung jemand anderem überlassen, der anschließend mit dem Hund verschwunden war.

Allerdings gab es noch zwei neue Probleme.