Hund und sein Kuscheltier teilen rührenden Moment

Der Golden Retriever Teddy scheint seinen Plüschhasen innig zu lieben. © @aguyandagolden/TikTok

Hundehalter Jonathan postet von seinem Golden Retriever Teddy gerne liebevoll gestaltete Videos auf TikTok. Meistens sind es lustige Sketches oder gemeinsame Ausflüge.

Vergangenen Dienstag teilte er allerdings einen rührenden Moment zwischen seinem Hund und dessen Plüschhasen.

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Teddy, so der Name des Hundes, auf dem Rücken auf dem Sofa liegt und sein Kuscheltier weit über seinen Kopf streckt.

Dabei guckt er den kleinen Plüschhasen gefühlvoll mit großen, runden Augen an. Doch als er bemerkt, dass er von Jonathan gefilmt wird, fühlt sich die Fellnase wohl etwas ertappt.

Schnell lässt der Hund das Kuscheltier auf seine Brust fallen und schließt es fest in die Arme, wobei er etwas betreten schaut. "Ich glaube, es war ihm ein bisschen peinlich", schrieb Jonathan zu dem herzergreifenden Clip dazu.