Hund verhält sich bei Frauchens Mutter extrem seltsam: Kurz darauf ist gesamte Familie erschüttert

Montreal (Kanada) - Dieser Clip aus Montreal in Kanada ist an sich schon seltsam. Doch die Erklärung, die am Ende folgt, macht alles noch mysteriöser.

Golden Retriever Charlie weigert sich, zu seinem Frauchen zu gehen. Das hat Lauren Lieberman (35) noch nie mit ihm erlebt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/laurenandcody

Vor Kurzem war Golden Retriever Charlie mal wieder bei der Mutter seiner Besitzerin Lauren Lieberman (35) zu Besuch. Doch als ihn sein Frauchen in Empfang nehmen wollte, verhielt sich der Rüde extrem seltsam.

Anstatt wie sonst immer freudig zu ihr zu laufen, weigerte er sich, auch nur in ihre Nähe zu gehen. In einem inzwischen viralen TikTok-Video von Mitte April ist diese merkwürdige Szene zu sehen. Charlie bleibt darin vor der Haustür seiner "Oma" sitzen. Selbst mit den üblichen Lockangeboten – wie einem Leckerli – lässt sich der Hund nicht aus der Reserve locken.

Ganz im Gegenteil: Als die 35-Jährige etwas fester an seiner Leine zieht, hält er bewusst dagegen. "Er weigerte sich zu gehen, rührte sich nicht und blieb 20 Minuten lang direkt neben meiner Mutter, was er noch nie zuvor getan hat. Niemand würde es glauben, wenn er es nicht selbst gesehen hätte", heißt es im Kommentar neben dem Clip.

Die Erklärung ist jedoch der wahre Grund, der die ganze Familie erschütterte: "Ein paar Stunden später erfuhren wir, dass meine Großmutter (die Mutter meiner Mutter) gestorben war."