Hund verliebt sich in Streuner: Sein Frauchen weiß sofort, was zu tun ist

"Wir fanden Frank zwei Blocks vom Hotel entfernt und er war so fröhlich und sympathisch und wirklich der süßeste kleine Hund, den ich je gesehen habe", sagte Kyla. "Chester und Frank waren sich sofort nahe, als sie einander sahen."

In den meisten Fällen war Chester froh, die anderen Hunde zu sehen und dann einfach weiterzuziehen - nicht jedoch bei einem schwarzen Streuner namens Frank, mit dem er sich sofort anfreundete.

Viele der Hunde waren jedoch unglaublich freundlich und von Chester fasziniert. Sie näherten sich den beiden oft und folgten ihnen in manchen Nächten sogar zurück zu ihrem Hotel.

"Das ist etwas, was ich noch nie gesehen habe", sagte Kyla gegenüber Newsweek .

Sie genoss es, täglich mit ihrem Rettungshund in der Nachbarschaft von Paintsville spazieren zu gehen, aber als sie die vielen streunenden Vierbeiner sah, die dort herumliefen, war sie entsetzt.

Während eines zweimonatigen Arbeitsaufenthalts in Kentucky nahm Kyla Campbell (23) ihren Boxer-Terrier-Mix Chester als Gesellschaft mit.

"Ich habe Chester noch nie so interessiert an einem anderen Hund gesehen. Frank wollte so sehr geliebt werden, und Chester liebte ihn", fügte Kyla hinzu. "Es war daher die einfachste Entscheidung für mich, ihn zu behalten."

Zu Hause angekommen, lebte sich Frank erstaunlich schnell ein. Die beiden Hunde kuschelten miteinander und Kyla konnte spüren, dass von dem Streuner sehr viel Liebe ausging.

Anfangs war Frank zwar noch nicht stubenrein und musste obendrein erst lernen, dass er nicht alles auffressen konnte, was er sah, aber auch das bekam Kyla nach einiger Zeit hin.

Auf ihrem TikTok-Kanal "adventurechester" teilte die US-Amerikanerin ein Video, in dem die Hunde spielerisch herumlaufen, sich anknabbern und zusammen auf der Couch liegen. Der süße Clip ging innerhalb kurzer Zeit viral.