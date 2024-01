Hund Vitez wartet im Tierheim auf die große Liebe: Wer kann diesen Knopfaugen widerstehen?

Köln - Immer wieder macht das Tierheim-Dellbrück auf kleine Schicksale aufmerksam, um sie in der Folge an ihre perfekten Menschen zu übergeben. Auch Hund Vitez sucht aktuell nach passenden Zweibeinern.

Sieht Vitez nicht zum Anbeißen aus? © Bildmontage: Homepage/Tierheim Dellbrück, Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Schon im vergangenen Jahr hat das Tierheim auf der Kölner "Schäl Sick" den kleinen Vitez aus dem Partnertierheim in Ungarn übernommen.

Leider wohnt der Terrier-Mischling noch immer in Köln, will schon bald aber seine Siebensachen packen und mit großen Schritten in eine neue Zukunft stolzieren.

Ihm dabei helfen könnte sein unvergleichlich süßes Aussehen! "Er sieht aus wie ein Steiff-Tierchen, ist aber keins, sondern ein Herr im besten Alter mit starkem Charakter", heißt es von seinen aktuellen Vermietern.

Immer wieder, so schreiben es die Tierretter auf Instagram, stehen potenziell interessierte Menschen vor seinem Zwinger. Endgültig für ihn entschieden und ihm einen neuen Tapetenwechsel gegeben, hat bisher keiner.

Ein mögliches Manko? Der etwas andere Charakter des circa acht Jahre alten Vierbeiners. "Er sieht wirklich zum Knuddeln aus, aber gerade das will er nicht wirklich. Vitez ist ein gestandener Herr der vermutlich am liebsten gesiezt werden möchte."