Hund von Besitzer geschlagen: Zwei junge Menschen reagieren heldenhaft

Nordhausen - In Nordhausen wurde am Donnerstagabend ein Husky-Mischling geschlagen. Zwei junge Menschen gingen beherzt dazwischen.

Der Husky-Mischling war von seinem Besitzer geschlagen worden. Danach hatten ihn zwei junge Menschen zu sich in ihre Wohnung geholt. (Symbolfoto) © 123RF/danielt1994

Eine 18-Jährige und eine 21-Jährige hatten beobachtet, wie der Besitzer den Hund gehauen und allein gelassen hatte.

Die beiden Heranwachsenden griffen daraufhin ein und holten den Vierbeiner laut eigenen Angaben zu sich in die Wohnung.

Danach hatten sie die Polizei informiert und mitgeteilt, dass sie den Husky in ihre Obhut genommen haben. In der Folge wurde der Hund an das örtliche Tierheim gegeben.