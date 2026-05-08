Hund von Besitzer geschlagen: Zwei junge Menschen reagieren heldenhaft
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Nordhausen - In Nordhausen wurde am Donnerstagabend ein Husky-Mischling geschlagen. Zwei junge Menschen gingen beherzt dazwischen.
Eine 18-Jährige und eine 21-Jährige hatten beobachtet, wie der Besitzer den Hund gehauen und allein gelassen hatte.
Die beiden Heranwachsenden griffen daraufhin ein und holten den Vierbeiner laut eigenen Angaben zu sich in die Wohnung.
Danach hatten sie die Polizei informiert und mitgeteilt, dass sie den Husky in ihre Obhut genommen haben. In der Folge wurde der Hund an das örtliche Tierheim gegeben.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Suche nach dem Halter des Husky-Mischlings läuft.
Titelfoto: 123RF/danielt1994