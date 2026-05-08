Tessas kleine heile Welt gibt es nicht mehr, dabei hat die Hündin nichts falsch gemacht
Kassel - Drei Jahre lang durfte Tessa ein glückliches Leben bei einem Paar verbringen, dann brach ihre kleine heile Welt plötzlich in sich zusammen. Wegen "Trennung und Krankheit" ist die Hündin wieder in Kassel im Tierheim gelandet.
"Tessa selbst hat nichts falsch gemacht, nur die Lebensumstände ihrer Menschen haben sich verändert, sodass eine adäquate Versorgung zukünftig nicht mehr gewährleistet ist", schildern die Tierfreunde der "Wau-Mau-Insel" auf ihrer Webseite zur "freundlichen und netten" Fellnase.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschreiben das sechs Jahre alte Mischlings-Mädchen als eine zutrauliche und sehr menschenbezogene Hündin.
Diese zeige sich auf der einen Seite neugierig und aufgeschlossen, auf der anderen könne sie aber auch schreckhaft agieren. Das sei beispielsweise bei lauten Geräuschen wie an Silvester der Fall oder im regen Straßenverkehr und wenn große Fahrzeuge an der Vierbeinerin vorbeirauschen.
Sie mag demnach außerdem keine großen Menschenansammlungen, ist ungern in überfüllten Bussen oder Straßen unterwegs und besteht auf "Einhaltung ihrer Individualdistanz". Wichtig: Bei E-Rollern, schnell fahrenden Fahrrädern oder rennenden Kindern müsse man aufpassen, dass sie nicht hinterherjage. Meistens höre sie gut, aber nicht immer.
Tessa wartet im Tierheim "Wau-Mau-Insel" auf neue Familie: Hündin ist ein richtiger "Outdoor Freak"
Gerne ist Tessa laut dem Tierheim hingegen in der freien Natur unterwegs. Der "Outdoor Freak" liebe es einfach, über Wiesen und Felder zu rennen und sehr ausgedehnte Spaziergänge zu unternehmen.
Auch hier gilt allerdings erhöhte Vorsicht: Sie hat den Angaben zufolge einen gesteigerten Jagdtrieb und dreht den Turbo auf, wenn sie beispielsweise einen Feldhasen sieht. "Hieran müssen ihre neuen Menschen noch ein wenig arbeiten", heißt es.
Mit Artgenossen beiderlei Geschlechts vertrage sie sich gut und habe ein sehr gutes Sozialverhalten.
Gesucht werden Hundefreunde mit Herz und Verstand, die in einem ruhigen und naturnahen Umfeld leben und mit der Hündin an ihren kleineren Baustellen geduldig arbeiten wollen.
Wer sich vorstellen kann, Tessa ein liebevolles Heim zu bieten, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680, per E-Mail oder alternativ über das Webformular melden.
Titelfoto: Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel (2)