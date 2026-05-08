Tessas kleine heile Welt gibt es nicht mehr, dabei hat die Hündin nichts falsch gemacht

Kassel - Drei Jahre lang durfte Tessa ein glückliches Leben bei einem Paar verbringen, dann brach ihre kleine heile Welt plötzlich in sich zusammen. Wegen "Trennung und Krankheit" ist die Hündin wieder in Kassel im Tierheim gelandet.

Ohne eigenes Verschulden alles verloren: Tessa wartet derzeit im Tierheim "Wau-Mau-Insel" auf ein neues Zuhause. © Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel (2)

"Tessa selbst hat nichts falsch gemacht, nur die Lebensumstände ihrer Menschen haben sich verändert, sodass eine adäquate Versorgung zukünftig nicht mehr gewährleistet ist", schildern die Tierfreunde der "Wau-Mau-Insel" auf ihrer Webseite zur "freundlichen und netten" Fellnase.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschreiben das sechs Jahre alte Mischlings-Mädchen als eine zutrauliche und sehr menschenbezogene Hündin.

Diese zeige sich auf der einen Seite neugierig und aufgeschlossen, auf der anderen könne sie aber auch schreckhaft agieren. Das sei beispielsweise bei lauten Geräuschen wie an Silvester der Fall oder im regen Straßenverkehr und wenn große Fahrzeuge an der Vierbeinerin vorbeirauschen.

Sie mag demnach außerdem keine großen Menschenansammlungen, ist ungern in überfüllten Bussen oder Straßen unterwegs und besteht auf "Einhaltung ihrer Individualdistanz". Wichtig: Bei E-Rollern, schnell fahrenden Fahrrädern oder rennenden Kindern müsse man aufpassen, dass sie nicht hinterherjage. Meistens höre sie gut, aber nicht immer.