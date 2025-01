Hund während Kältewelle einfach ausgesetzt - Tierheim appelliert an Besitzer!

USA - Es ist ein schlimmes Schicksal, das ein Hund erlitt: Er wurde bei eiskaltem Wetter an einen Mast gebunden und allein gelassen!

Der Pitbull-Mischling wurde bei eisiger Kälte einfach an einer Stange angebunden und ausgesetzt. © Screenshot/Facebook/Richmond Animal Care and Control

Vor gut einer Woche bestätigte ein Tierheim aus der US-Stadt Richmond, dass ein Pitbull-Mischling am Abend zuvor an einen Busmast angebunden wurde.

Wie People berichtete, wurde der Hund ausgesetzt, während eine Kältewelle die Stadt überrollte. In einigen Gebieten fielen die Temperaturen auf eisige minus 13 Grad.

Glücklicherweise soll es dem süßen Vierbeiner nach seiner Rettung durch die Mitarbeiter des Tierheims wieder gut gehen.

"An die Person, die ihren Hund letzte Nacht in der eisigen Kälte an den Busmast gebunden hat: Mach es besser!", postete das Tierheim auf Facebook und veröffentlichte dazu zwei niedliche Fotos des geretteten Hundes.