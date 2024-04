Hund wird angeschafft und landet mit nur 14 Monaten im Tierheim: Buddy sucht neue Besitzer

Köln - Hund Buddy hatte in seinem jungen Leben schon ziemliches Pech, denn der freundliche Vierbeiner kam im Alter von gerade mal 14 Monaten ins Tierheim nach Köln-Dellbrück. Nun suchen die Tierretter nach einem geeigneten Zuhause für den aktiven Junghund, der allerdings noch die Hundeschulbank drücken muss.

Buddy ist erst ein Jahr alt und landete bereits im Tierheim. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Buddys voriger Besitzer hatte sich wohl keine hinreichenden Gedanken darüber gemacht, welche Verantwortung man übernimmt, wenn man sich ein Haustier anschafft.

Das deutete die (kurze) Geschichte des jungen Hundes an, die die Kölner Tierretter ihren mehr als 50.000 Instagram-Fans am Dienstagabend in einem neuen Beitrag geschildert hatten.

Demnach war der schwarze Vierbeiner kürzlich im Tierheim abgegeben worden, weil sein Besitzer "viel unterwegs" sei und gemerkt hat, dass er dann doch zu wenig Zeit für seinen Schützling habe.

So landete die energiegeladene Fellnase in der Obhut der Tierretter, die nun alles daran setzen, ein neues Zuhause für den Rüden zu finden.

Buddy ist den Schilderungen seiner Pfleger zufolge ein sehr freundlicher, aber ziemlich stürmischer Hund, der in seinem jungen Leben rein gar nichts beigebracht bekommen hat. Für seine ehrenamtlichen Gassigänger sei es demnach nicht immer ganz einfach, den "schwarzen Flummi im Zaum zu halten".