Golden Retriever wird in falschen Flieger gesteckt und stirbt

São Paulo - João Fantazzini aus Brasilien ist am Boden zerstört. Sein Hund ist tot. Der Golden Retriever Joca starb aufgrund des Fehlers einer Fluggesellschaft.

Für João Fantazzini war sein Golden Retriever Joca sein Ein und Alles. © Screenshot/Instagram/jocagoldenr

Eigentlich sollte es am Montag für João und Joca von São Paulo nach Sinop im Landesinneren gehen. Dazu hatte er einen Flug mit der Billig-Airline Gol Linhas Aéreas gebucht. Während sein Herrchen die Strecke auf einem Sitzplatz zurücklegte, sollte der Golden Retriever in einer Transportbox im Frachtraum mitfliegen.

Doch der fünf Jahre alte Hund kam nicht am Ziel an. Joca wurde versehentlich an einen falschen Ort transportiert. Er flog nach Fortaleza. Als der Fehler erkannt wurde, sollte der Golden Retriever zurück zum Startflughafen gebracht werden. Auch João reiste zurück nach São Paulo.

Dort nahm er die Transportbox mit seinem Hund entgehen. Den Brasilianer traf der Schock: Joca lag tot in der Box!

Den schrecklichen Moment hat der Hundebesitzer auf Instagram geteilt. In dem herzzerreißenden Video streichelt er durch die Gittertür des Transportkäfigs sein totes Haustier.