Hund wird aus Testlabor gerettet - dann bekommt er zum ersten Mal in seinem Leben ein Spielzeug

Ein Bild von Barkleys erster Nacht in einem richtigen Zuhause. © Collage: Screenshots/TikTok/@barbieheadsonfire

Während tägliche Gassirunden, Kuscheleinheiten und Stunden in der Hundeschule für seine Artgenossen zum Alltag gehören, ist das für Barkley alles noch absolutes Neuland.

Gegenüber The Dodo berichtete seine neue Besitzerin, Yvonne Horan, vom traurigen Schicksal des Vierbeiners - und seinem neuen Leben voller Liebe und Zuneigung.

So habe die Fellnase die vergangenen Jahre ihres Lebens in einem Testlabor verbracht und dort einiges erlebt. Zwar weiß sein Frauchen nicht genau, was ihm alles passiert ist. Da der Hund allerdings kaum noch Zähne hat, kann man nur mutmaßen, was das Tier alles durchmachen musste.

"Er hatte keine Ahnung, was Leckerlis waren, er wusste nicht, wie man mit unseren anderen beiden Hunden spielt", erklärte sie dem Tierportal. "Wir versuchen nicht über seine Vergangenheit nachzudenken, wir denken uns nur: 'Okay, lasst uns im Moment leben und ihm das beste Leben für den Rest seines Lebens beschweren."

Und das scheint bereits jetzt Früchte zu tragen.