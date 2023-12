Hund wird vorm Einschläfern gerettet: Was ihm dann passiert, begreifen seine Retter überhaupt nicht

Brookfield Township (Ohio) - Es war doch alles wie am Schnürchen gelaufen! Als Nitro auf Herzwürmer getestet wurde, war er noch nicht mal ein Jahr alt. Der Hund, der in einem Tierheim in Columbus festsaß, sollte schon bald eingeschläfert werden. Doch dann konnte er von Mitgliedern des "Healthy Hearts and Paws Project" gerettet und gesund gepflegt werden. Die Zukunft des jungen Rüden sah wieder rosig aus. Aber inzwischen begreifen seine Beschützer überhaupt nicht mehr, was genau eigentlich passiert ist.