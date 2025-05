Hund wird zweimal zurück ins Tierheim gegeben: Was dann folgt, bricht so viele Herzen

Louisville (Kentucky) - Wie ungeliebt muss sich diese Hündin gefühlt haben? Zweimal wurde Cali in die "Animal Care Society" (ACS) in Louisville, Kentucky, zurückgebracht, weil ihre Besitzer sie doch nicht haben wollten. Bei einem Adoptions-Event ihres Tierheims wurde es dann richtig bitter: Ausnahmslos alle Hunde, die dort ein neues Zuhause suchten, konnten vermittelt werden. Einzig Cali brach ihren Betreuern und so vielen anderen das Herz.