Hund wollte Obdachlosen beschützen und landet im Heim: Ob Ken eine zweite Chance bekommt?

Berlin - Weil der treue Hund Ken (3) in der Vergangenheit einen Obdachlosen beschützen wollte, hat er zugebissen. Das wurde dem Mischling zum Verhängnis, denn Ken landete daraufhin im Tierheim Berlin .

Im Tierheim zeigt sich der Junghund seinen Pflegern zufolge von seiner besten Seite, obwohl ihm die Umgebung zu stressig ist. An seinen Artgenossen lässt sich Ken ruhig vorbeiführen und ist der Liebling unter den ehrenamtlichen Gassigehern, die ihn als "feinen Kerl" loben und gern mit ihm kuscheln.

Seit beinahe zwei Jahren wartet der junge Rüde auf eine bessere Zukunft und wünscht sich sehnlichst Menschen, die ihn zu lesen wissen und mit ihm zusammen sein volles Potenzial ausschöpfen, so seine Tierpfleger.

Der hübsche Mischling möchte verstanden werden und für immer ein treuer Begleiter sein. © Tierheim Berlin

Klare Regeln und eine souveräne Führung sind für Kens Wohl und ein funktionierendes Miteinander unabdingbar. Daher sind besonders erfahrene Menschen gefragt, deren Herz die Fellnase erobern möchte.

Für seinen Schützling sucht das Tierheim ein ruhiges Zuhause - am besten am Stadtrand oder in ländlicher Umgebung - bei hundeerfahrenen Menschen.

Kinder sollten nicht im künftigen Zuhause auf Ken warten. Sollte die Chemie stimmen, könnte der Hübsche auch bei einer bereits im Haushalt lebenden Hündin Einzug halten.

Wenn Du Mischling Ken (Vermittlungsnummer 23/1431) für immer in Dein Leben holen und viel Zeit für ihn hast, dann melde Dich bei seinen Tierpflegern per Telefon unter 030/76888156. Plane für das gegenseitige Beschnuppern mehrere Besuche im Tierheim ein.