Hunde finden Nachbarskatze auf ihrem Bett: So verblüffend ist ihre Reaktion

Georgia (USA) - Der Moment, in dem zwei Hunde eine Katze in ihrem Bett entdeckten, wurde von ihrer Besitzerin mit der Kamera festgehalten. Das Video ging auf TikTok viral.

Emmie, Gunner und Oliver bilden ein ungewöhnliches Trio. © TikTok/englishbulldog_emmie

Die englische Bulldogge Emmie (6) und der neunjährige Labrador Gunner leben zusammen in ihrem Haus in Georgia, wo sie einen eher ungewöhnlichen Alltagsbegleiter haben - die Katze des Nachbarn.



In einem Video, das auf TikTok geteilt wurde, staunten die Hunde nicht schlecht, als sie runter ins Wohnzimmer kamen und feststellten, dass es sich Oliver, der Nachbarskater, ausgerechnet in ihrem Bett bequem gemacht hatte.

"Er kommt seit etwa zwei Jahren in unser Haus. Er kommt ein paar Tage pro Woche für ein Nickerchen herein - vor allem, wenn das Wetter regnerisch ist", so die Hundebesitzer gegenüber Newsweek.

Die Reaktion der Hunde im Video ist zuckersüß. Emmie und Gunner werfen nur einen kurzen Blick auf Oliver und lassen ihn in Ruhe weiterschlafen - denn tatsächlich kennen sich die Tiere schon seit mehreren Jahren.