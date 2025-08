Mann fährt mit gebrochenem Herzen umher: Wen er dann am Straßenrand findet, ändert alles

USA - Ein Mann, der sich von seinem Herzschmerz ablenken wollte, fuhr mit seinem Auto durch die Gegend. Plötzlich entdeckte er jemanden am Straßenrand, der allein im Regen stand. Was dann passierte, sollte später Hunderttausende User verzaubern.

Alles in Kürze

US-Amerikaner Marcellous fand aus Zufall einen entlaufenen Hund, als er sich mit einer Autofahrt von seinem Herzschmerz ablenken wollte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/marcelloussss

Marcellous' Herz war an diesem Tag mehr als schwer. Um endlich auf andere Gedanken zu kommen, stieg der US-Amerikaner schließlich in seinen Wagen und fuhr ziellos umher. "Ich bin eine Runde gefahren, um meinen Kopf vom Liebeskummer freizubekommen", erklärt Marcellous auf TikTok.

Tatsächlich wurde er dann erfolgreich abgelenkt, als er ein Tier an der Fahrbahn entdeckte: "Ich sah einen Hund im Regen am Straßenrand weinen." Kurzerhand sackte er den fremden und völlig durchnässten Vierbeiner ein und nahm diesen mit zu sich nach Hause.

Die beiden verstanden sich von der ersten Sekunde an prächtig und brauchten keinerlei Kennenlernzeit. Der Golden Retriever ließ sich sofort von Marcellous kuscheln und tobte mit ihm schwanzwedelnd durch die Wohnung.

Marcellous ist sich sicher, dass er und der Hund "einander brauchten", schreibt er in einem Video, was die wundersame Begegnung der beiden dokumentiert. Er geht sogar so weit, zu hinterfragen, wer von ihnen den jeweils anderen gerettet hat.