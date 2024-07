Hunde landen schon zum zweiten Mal im Tierheim: "So ziemlich alles ging schief"

Bergheim - Die beiden Hunde Haydar und Zeyna hatten in ihrem bisherigen Leben leider ziemliches Pech. Kürzlich kamen die Vierbeiner schon zum zweiten Mal ins Tierheim Bergheim und hoffen nun erneut auf eine zweite - oder besser gesagt dritte - Chance.

Passende Besitzer für die stattlichen Hunde zu finden, ist allerdings gar nicht so leicht, denn "Kangals passen in keine Etagenwohnung und haben dazu noch einen mehr oder weniger ausgeprägten Schutztrieb", erklärten die Tierretter. Auch die Tatsache, dass Haydar und Zeyna eine Maulkorbpflicht haben, macht die Vermittlung der Hunde nicht gerade leichter.

So landeten Haydar und Zeyna jüngst erneut bei den Tierrettern , die nun hoffen, dass die Vierbeiner in ihrem nächsten Zuhause für immer bleiben dürfen.

"Nachdem der Besitzer die damals gerade mal einige Monate alten Hunde wieder abgeholt hatte, verkaufte oder verschenkte er sie weiter, und im zweiten Zuhause ging so ziemlich alles schief, sodass sie auf Anraten des Veterinäramts nun wieder abgegeben werden mussten", berichteten die Mitarbeiter in dem Beitrag, zu dem sie auch mehrere Fotos der beiden Vierbeiner geteilt hatten.

Bei Instagram schilderten die Bergheimer Tierretter ihren rund 33.000 Instagram-Fans an diesem Wochenende die traurige Geschichte der beiden Kangals, die im Jahr 2023 erstmals in der Einrichtung gelandet waren.

Das Bergheimer Tierheim sucht Paten oder neue Besitzer für das Hunde-Duo. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

"Wir werden uns jetzt erstmal Ruhe mit ihnen anfreunden (sie sind bisher sehr freundlich) und dann mit ihnen trainieren, damit sie eine Maulkorbbefreiung bekommen", verriet das Tierheim weiter und gab außerdem an, sich über "Patentanten- und onkels" für die Fellnasen zu freuen.

Eine Patenschaft sei weder an einen festen Betrag noch an eine Laufzeit gebunden, erklärten die Mitarbeiter potenziellen Interessenten. "Man gibt, was man kann und möchte."

Das Tierheim drückt Haydar und Zeyna nun die Daumen, dass sich schon bald Paten - oder sogar potenzielle neue Besitzer - melden.

Wer Interesse an einer Patenschaft oder Vermittlung hat, kann per E-Mail über die Website des Tierheims Kontakt mit den Tierrettern aufnehmen. Hier geht's zur Vermittlungsanfrage, hier zum Online-Formular für eine Patenschaft.