Hunde-Opa lebte total isoliert: Findet "Scotty" endlich sein Happy End?

Es wäre schön, wenn er seine restliche Lebenszeit nicht im Tierheim verbringen müsste, sondern in ein liebevolles Zuhause ziehen darf.

Von Fremden hält er eher wenig und wird deshalb bevorzugt in eine ländliche Gegend vermittelt. Bei seinen Bezugspersonen zeigt er sich verschmust und anhänglich. "Wenn man ihm eine längere Kennenlernzeit mit Unterstützung seines Hundetrainers zugesteht, hat man mit ihm einen treuen Begleiter", urteilen die Pfleger im Tierheim.

Kinder sollten in seinem neuen Zuhause eher nicht leben, mit anderen Hunde versteht er sich nach Sympathie.

Nymphensittiche sind sehr schlau und wollen beschäftigt werden. © Tierheim München

Aktuell wohnen 15 Nymphensittiche im Münchner Tierheim - auch sie suchen ein neues Zuhause.

Die Gruppe aus männlichen und weiblichen Tieren in Jung und Alt, wird immer mindestens zu zweit abgegeben. Einzeln werden die Sittiche nur zu einem bestehenden Schwarm oder einem Partnertier vermittelt.

Duffy zum Beispiel wurde im Tierheim abgegeben, weil seine Partnerin verstarb und die Halter keinen neuen Sittich mehr dazunehmen wollten. Er ist etwa fünf Jahre alt und anfangs etwas schüchtern. Wenn er jemanden aber kennenlernt, fasst er Vertrauen und legt seine Scheu ab.



Nymphensittiche sind sehr kluge Vögel, die sowohl Platz als auch Abwechslung und Beschäftigung brauchen. Durch Tricktraining kann man die Kerlchen gut bei Laune halten.

Zu den Haltungsanforderungen und ihrer Pflege informierten Dich gerne die Pfleger im Kleintierhaus. Melde Dich bei Interesse unter der Tel. 089/92100052 im Kleintierhaus an. Weitere Informationen bekommst Du auch per E-Mail an kleintierhaus@tierheim-muenchen.de.