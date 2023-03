Hunde sehen ihre menschlichen Großeltern nach zwei Jahren wieder: Ihre Reaktion rührt zu Tränen

Die Vierbeiner Betty und Bean können es kaum erwarten, ihre menschlichen Großeltern wiederzusehen. © Bildmontage Screenshot TikTok/betty_and_bean

Im Sommer 2020 ist Julie mit ihrem Partner Matt und den zwei Chihuahuas von Kanada nach London gezogen. Durch ihren Umzug auf einen anderen Kontinent und die Pandemie mit ihren strengen Reiseverboten konnte die gebürtige Kanadierin ihre Eltern fast zwei Jahre nicht sehen!

Umso schöner war es, als 18 Monate später endlich in beiden Ländern die Corona-Maßnahmen gelockert wurden und Julies Mutter und Vater nach England reisen konnten.

Auch ihre beiden Vierbeiner namens Betty und Bean fanden das Wiedersehen mit ihren menschlichen Großeltern augenscheinlich mehr als wundervoll. Davon zeugt zumindest ihre Reaktion, die von ihrer Besitzerin auf Video festgehalten wurde.

In dem TikTok-Video sieht man die zwei Chihuahuas nervös im Flur umherrennen und an der Tür schnüffeln. "Betty und Bean bellen normalerweise, wenn jemand in die Wohnung kommt, den sie nicht kennen", erklärt Julie.

"Aber wie man im Video sehen kann, sind sie so aufgeregt und schnüffeln und rennen herum – sie müssen den Geruch meiner Eltern erkannt haben."